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08:17, 17 января 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о потере ВСУ тактического преимущества на сватовско-кременском участке

Марочко: на сватовско-кременском участке ВСУ лишились тактического преимущества
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились тактического преимущества на сватовско-кременском направлении в районе населенного пункта Макеевка на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В результате огневого воздействия наших войск украинские боевики утратили контроль над стратегической высотой северо-западнее населенного пункта, лишив себя тактического преимуществ», — написал Марочко.

По его словам, это привело к тому, что подразделения ВСУ вынуждены были покинуть несколько позиций из-за нецелесообразности их обороны.

Ранее Марочко заявил, что украинские войска потеряли штурмовой взвод при попытке отрезать российские войска от основных сил в районе двуреченского плацдарма. Он добавил, что командование ВС России своевременно просчитало замысел украинских войск.

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