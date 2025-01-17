В ЛНР рассказали о потере ВСУ тактического преимущества на сватовско-кременском участке

Марочко: на сватовско-кременском участке ВСУ лишились тактического преимущества

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились тактического преимущества на сватовско-кременском направлении в районе населенного пункта Макеевка на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В результате огневого воздействия наших войск украинские боевики утратили контроль над стратегической высотой северо-западнее населенного пункта, лишив себя тактического преимуществ», — написал Марочко.

По его словам, это привело к тому, что подразделения ВСУ вынуждены были покинуть несколько позиций из-за нецелесообразности их обороны.

Ранее Марочко заявил, что украинские войска потеряли штурмовой взвод при попытке отрезать российские войска от основных сил в районе двуреченского плацдарма. Он добавил, что командование ВС России своевременно просчитало замысел украинских войск.