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07:37, 17 января 2025Бывший СССР

Марочко заявил о потере взвода ВСУ

Подполковник Марочко заявил о потере взвода ВСУ при их попытке отрезать ВС РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска потеряли взвод при попытке отрезать российские войска от основных сил в районе двуреченского плацдарма. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко сообщил, что во время активных боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались зайти в тыл нашим подразделениям юго-восточнее населенного пункта Двуречная. Таким образом, они хотели отрезать передовые российские отряды от основных сил.

Военный эксперт добавил, что командование своевременно просчитало замысел украинских войск. В результате операции ВСУ потеряли штурмовой взвод.

Ранее Марочко рассказал, что бойцы ВС России, заняв одну из позиций украинских войск под Кременной, обнаружили большое количество скелетированных останков и фрагментов тел солдат ВСУ. По его словам, это свидетельствует о длительном отсутствии эвакуационных мероприятий ВСУ в данном районе.

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