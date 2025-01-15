Марочко рассказал о пугающей находке на одной из позиций ВСУ

Марочко: Позиции ВСУ под Кременной переполнены останками украинских солдат

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России, заняв одну из позиций украинских войск под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР), обнаружили большое количество скелетированных останков и фрагментов тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). О пугающей находке ТАСС рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, это свидетельствует о длительном отсутствии эвакуационных мероприятий вооруженных формирований Украины в данном районе.

Ранее списанный после ранения военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов сообщил, что воинские части ВСУ скрывают найденные тела, чтобы не выплачивать компенсацию семьям. Он добавил, что в подавляющем большинстве случаев воинские части являются стороной, которая отрицает факт обнаружения тела

До этого взятый в плен бойцами Российской армии боец отдельной президентской бригады ВСУ Алексей Сидорик признался, что бойцы ВСУ отказались эвакуировать тела военных из Великой Новоселки на юге ДНР.