Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:19, 15 января 2025Бывший СССР

Марочко рассказал о пугающей находке на одной из позиций ВСУ

Марочко: Позиции ВСУ под Кременной переполнены останками украинских солдат
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России, заняв одну из позиций украинских войск под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР), обнаружили большое количество скелетированных останков и фрагментов тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). О пугающей находке ТАСС рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, это свидетельствует о длительном отсутствии эвакуационных мероприятий вооруженных формирований Украины в данном районе.

Ранее списанный после ранения военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов сообщил, что воинские части ВСУ скрывают найденные тела, чтобы не выплачивать компенсацию семьям. Он добавил, что в подавляющем большинстве случаев воинские части являются стороной, которая отрицает факт обнаружения тела

До этого взятый в плен бойцами Российской армии боец отдельной президентской бригады ВСУ Алексей Сидорик признался, что бойцы ВСУ отказались эвакуировать тела военных из Великой Новоселки на юге ДНР.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это решающий момент». Чехия заявила, что готова обойтись без нефти из России. Каким образом?

      На Украине ввели превентивное отключение электроэнергии

      Безногого ветерана ЧВК «Вагнер» лишили выплат из-за ампутации не в той больнице

      Российского военного отозвали с СВО домой после аргумента жены

      В команде Трампа назвали свой главный приоритет

      На Украине рассказали о массированном ракетном ударе по стране

      Премьер Вьетнама призвал решать вопрос о взаиморасчетах с Россией творчески

      Появились сообщения о ликвидации отвечавших за атаку на Курскую область офицеров ВСУ

      Россиянин пришел к другу поиграть в карты и не выжил

      Глава региона России сообщил о подавленном средствами РБЭ беспилотнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше