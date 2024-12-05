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15:04, 5 декабря 2024Бывший СССР

Пленный рассказал о нежелании ВСУ эвакуировать тела военных

ТАСС: ВСУ отказываются эвакуировать тела военных из Великой Новоселки в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются эвакуировать тела военных из Великой Новоселки на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал взятый в плен бойцами Российской армии боец отдельной президентской бригады ВСУ Алексей Сидорик, передает ТАСС.

«Никто не хочет возвращаться. Если вот так наступают, они убегают все. Отступаем и отступаем, никто возвращаться не будет за ними (телами -- прим. «Ленты.ру»)», — рассказал он.

В четверг, 5 декабря, стало известно, что российские войска проводят зачистку от солдат ВСУ двух сел к югу и северу от Великой Новоселки. Отмечается, что остатки украинской армии выбивают из Нового Комара и Благодатного.

Ранее пленный боец ВСУ Владимир Кит заявил, что дезертирство в рядах ВСУ является повсеместным явлением. Он также рассказал о ситуации, когда с поля боя сбежало 4 из 17 человек.

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