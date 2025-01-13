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16:02, 13 января 2025Бывший СССР

Украинский военный рассказал о сокрытии ВСУ найденных тел

Солдат ВСУ Корсунов: украинские части скрывают найденные тела
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Воинские части Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывают найденные тела, чтобы не выплачивать компенсацию семьям. Об этом заявил списанный после ранения военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов в интервью журналисту Сергею Любарскому, передает РИА Новости.

По его словам, государство периодически признает умершего военного пропавшим без вести, чтобы не выплачивать его родственникам компенсацию. Из-за этого семье военнослужащего приходится обращаться в суд, чтобы доказывать, что их близкий родственник действительно погиб. Корсунов добавил, что в подавляющем большинстве случаев воинские части являются стороной, которая отрицает факт обнаружения тела. Он также рассказал, что у украинских солдат опускаются руки из-за наступления российских военных и политики Киева.

«На фронте нас загоняют в мешки, убивает противник, а в тылу — какие-то чужие люди, которые транслируют это на внешний мир и видят в нас просто заложников ситуации. И просто на нас зарабатывают деньги», — рассказал военный.

Ранее пленный боец ВСУ Михаил Дьяченко признался в массовых расправах над жителями Донецкой народной республики. По его словам, его сослуживцы при отступлении из населенного пункта Вишневое должны были требовать от людей говорить на украинском языке.

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