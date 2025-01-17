Нардеп Гончаренко: Экономическая ситуация на Украине может ухудшиться

Экономическая ситуация на Украине в 2025-м может сильно ухудшиться. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram.

По его словам, причина кроется не только в возможных изменениях с финальной помощью от западных стран. Он обратил внимание, что многие проблемы не решаются с начала вооруженного конфликта. Например, на Украине не реформированы госмонополии. Гончаренко отметил, что они влияют на всю украинскую промышленность, крупный, средний и малый бизнес, но при этом постоянно требуют повышения тарифов.

Также очередное повышение тарифов пытаются «протолкнуть» для «Укрзализныци» (Украинских железных дорог — прим. «Ленты.ру»). Депутат рассказал, что министр развития общин и территорий Алексей Кулеба «очень не хочет мараться в этой коррупционной истории», но пытается перенести всю ответственность на своего заместителя Сергея Деркача.

«Есть такая старая как мир тактика — во время серьезных решений, выбрать одного из заместителей, а самому уйти в отпуск или на больничный. Зама всегда легче потом уволить и отправить на допрос в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — прим. «Ленты. ру»)», — заключил парламентарий.

Ранее бывший министр финансов ФРГ Оскар Лафонтен заявил, что масштаб коррупции на Украине безграничен при отсутствующей реальной демократии. По его словам, на Украине сейчас олигархия, которая все больше и больше живет за счет внешних дотаций.