В российском регионе задержали мужчину по подозрению в нападении на полицейских

В Краснодарском крае задержан мужчина за нападение на полицейских

В Краснодарском крае задержан мужчина за нападение на полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он подозревается по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным следствия, 15 января на улице Горького участковый подошел к машине 50-летнего местного жителя и попросил предъявить документы. Мужчина проигнорировал это требование, стал уезжать и зацепил зеркалом полицейского, а также допустил столкновение со служебной машиной. Через некоторое время сотрудники полиции обнаружили автомобиль подозреваемого возле его дома и потребовали выйти из транспортного средства. В ответ на это мужчина распылил газовый баллончик в лицо полицейскому, ранил руку колющим предметом и ударил деревянной дубинкой в область головы. После этого фигуранта обезвредили. Одному из пострадавших медицинскую помощь оказали на месте, второго направили в больницу.

Следствие по делу продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что россиянин после драки с тестем попытался напасть с деревянным бруском на полицейского.