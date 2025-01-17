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19:10, 17 января 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали мужчину по подозрению в нападении на полицейских

В Краснодарском крае задержан мужчина за нападение на полицейских
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Краснодарском крае задержан мужчина за нападение на полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он подозревается по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным следствия, 15 января на улице Горького участковый подошел к машине 50-летнего местного жителя и попросил предъявить документы. Мужчина проигнорировал это требование, стал уезжать и зацепил зеркалом полицейского, а также допустил столкновение со служебной машиной. Через некоторое время сотрудники полиции обнаружили автомобиль подозреваемого возле его дома и потребовали выйти из транспортного средства. В ответ на это мужчина распылил газовый баллончик в лицо полицейскому, ранил руку колющим предметом и ударил деревянной дубинкой в область головы. После этого фигуранта обезвредили. Одному из пострадавших медицинскую помощь оказали на месте, второго направили в больницу.

Следствие по делу продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что россиянин после драки с тестем попытался напасть с деревянным бруском на полицейского.

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