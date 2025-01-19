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22:23, 19 января 2025Мир

Болгария продолжит помогать Украине

Минобороны Болгарии продолжит помогать Украине в рамках решения парламента
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Минобороны Болгарии продолжит оказывать военно-техническую помощь Украине. Об этом заявил глава ведомства Атанас Запрянов, передает ТАСС.

«Мы продолжим поддерживать Украину, как это делали и до этого. Эти наши действия базируются на решениях парламента 2022 и 2023 года», — отметил глава Минобороны.

Министр обороны подчеркнул, что новое правительство страны, в состав которого вошли представители левых партий, пока не приняло окончательного решения по поводу подписания соглашения с Украиной.

Он пояснил, что это соглашение в области обороны является политическим документом с декларативным характером, который не накладывает обязательств и не является международным договором. О том, как действовать дальше в отношении этого соглашения, решат совместный управляющий совет и министр иностранных дел. Кроме того, он добавил, что Украина сумела продержаться благодаря военно-технической помощи со стороны Европы и США.

Ранее член Европарламента от Болгарии Петар Волгин сказал, что для завершения конфликта на Украине необходимо передать России украинские территории с русскоязычным населением. Он добавил, что есть и второе условие — Киев должен отказаться от вступления в НАТО.

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