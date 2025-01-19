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21:03, 19 января 2025Спорт

Стала известна причина отъезда тренера «Спартака» со сбора

Главный тренер «Спартака» Станкович покинул сбор из-за рождения дочери
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович покинул сбор команды из-за рождения ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Красно-белые поздравили Станковича и его жену Аниту с рождением дочери Анжелы. «Желаем крепкого здоровья малышке и счастья семье нашего главного тренера», — добавлено в сообщении.

О том, что Станкович временно покинул сбор команды по семейным обстоятельствам, стало известно 18 января. Клуб проводит сбор в турецком Белеке.

Станкович возглавил «Спартак» в мае 2024 года. После 18 матчей Российской премьер-лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков

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