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15:17, 20 января 2025Мир

Кандидат в канцлеры Германии назвала США борющейся за влияние ослабевающей державой

Кандидат в канцлеры ФРГ Вагенкнехт назвала США борющейся за влияние державой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Сара Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

США — держава, которая борется за сохранение своего влияния за счет союзников. Об этом заявила кандидат на пост канцлера Германии и лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», сообщает DPA.

«Ослабевающая супердержава борется за свое влияние в мире и делает это все более бесцеремонно по отношению к своим союзникам», — сказала она.

По словам политика, слепое подчинение предписаниям США приведет к дальнейшему упадку Германии.

Ранее бывший министр финансов Германии Оскар Лафонтен призвал немедленно отменить антироссийские санкции. Он отметил, что для работы промышленности в Европе необходимы отношения с Россией и ее сырьевые ресурсы.

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