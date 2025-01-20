Кандидат в канцлеры ФРГ Вагенкнехт назвала США борющейся за влияние державой

США — держава, которая борется за сохранение своего влияния за счет союзников. Об этом заявила кандидат на пост канцлера Германии и лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», сообщает DPA.

«Ослабевающая супердержава борется за свое влияние в мире и делает это все более бесцеремонно по отношению к своим союзникам», — сказала она.

По словам политика, слепое подчинение предписаниям США приведет к дальнейшему упадку Германии.

Ранее бывший министр финансов Германии Оскар Лафонтен призвал немедленно отменить антироссийские санкции. Он отметил, что для работы промышленности в Европе необходимы отношения с Россией и ее сырьевые ресурсы.