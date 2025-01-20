Россиянка проиграла украинке в матче за выход в 1/4 финала Australian Open

Кудерметова проиграла Свитолиной в матче за выход в 1/4 финала Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла украинке Элине Свитолиной в матче четвертого круга Australian Open-2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 20 января, и продлилась 1 час и 23 минуты. Свитолина взяла верх в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.

Украинка вышла в четвертьфинал, где встретится с американкой Мэдисон Киз. Игра пройдет в ночь на вторник, 21 января.

Кудерметова, занимающая 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в нынешнем сезоне показала лучший результат на Australian Open в карьере. 27-я ракетка мира Свитолина, добравшись до 1/4 финала, повторила свое лучшее достижение на турнире.