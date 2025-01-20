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09:10, 20 января 2025Мир

В США раскритиковали слова Трампа о китайской угрозе в портах Панамы

WSJ: нельзя рассматривать контейнерные порты Панамы как угрозу безопасности США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Контейнерные порты нельзя рассматривать как угрозу национальной безопасности. Таким образом бывший заместитель министра армии США, ныне входящий в международный консультативный совет Панамского канала, раскритиковал слова избранного президента США Дональда Трампа о китайской угрозе в Панаме, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Уточняется, что новый глава Белого дома и его администрация рассматривают китайскую инфраструктуру, выстроенную вокруг Панамского канала за последние три десятилетия, как рычаг влияния на водный путь и угрозу национальной безопасности США. В свою очередь, панамские официальные лица и несколько бывших военных США заявляют, что китайские объекты не представляют военной угрозы, не нарушают нейтралитет канала и даже не свидетельствуют о попадании Панамы под влияние Пекина.

По словам Ридера, Китаю будет сложно переоборудовать загруженный контейнерный портовый терминал для использования в военных целях. «Ни один человек, хоть что-то смыслящий в военных технологиях или тактике, не будет рассматривать контейнерные порты по всему миру как угрозу национальной безопасности», — сказал он.

Ранее Трамп поднял вопрос о возвращении США контроля над Панамским каналом из-за экономической несправедливости. По его мнению, власти Панамы «обдирают» США, взимая недостаточную плату за использование канала, в то время как американцы продолжают вкладывать миллиарды долларов в его эксплуатацию и ремонт.

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