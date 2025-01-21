Бывший министр спорта России заподозрил шахматиста-чемпиона в готовности продаться

Колобков заподозрил российского шахматиста Мурзина в готовности продаться

Бывший министр спорта России Павел Колобков заподозрил чемпиона мира по быстрым шахматам Володара Мурзина в готовности продаться в другую страну за деньги. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

К такому выводу функционер пришел после просмотра интервью со спортсменом, в котором тот заявил, что не собирается уходить из Федерации шахмат России (ФШР), пока у него есть спонсор. «Но в российских турнирах участвовать не будет принципиально, как и иметь дел с ФШР. Смена федерации — это, очевидно, про страну. Иными словами — если дадут больше денег, то он готов продаться в другую страну», — отметил Колобков.

Экс-министр спорта заявил, что Мурзин в силу возраста не понимает, что делает. «От души желаю ему повзрослеть и не совершать поступков, о которых он потом будет жалеть», — добавил Колобков.

В конце 2024 года Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду, который прошел в Нью-Йорке. По итогам 13 партий 18-летний россиянин набрал десять очков. Он обошел соотечественников Александра Грищука и Яна Непомнящего, которые заняли второе и третье место соответственно.