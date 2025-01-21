Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арина Соболенко
2:1
Завершен
Анастасия Павлюченкова
Australian Open (ж)
Северсталь
1:0
1-й период
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Монако
Сегодня
20:45 (Мск)
Астон Вилла
Лига чемпионов|Общий этап. 7-й тур
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ — регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
18:43, 21 января 2025Спорт

Бывший министр спорта России заподозрил шахматиста-чемпиона в готовности продаться

Колобков заподозрил российского шахматиста Мурзина в готовности продаться
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Павел Колобков

Павел Колобков. Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

Бывший министр спорта России Павел Колобков заподозрил чемпиона мира по быстрым шахматам Володара Мурзина в готовности продаться в другую страну за деньги. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

К такому выводу функционер пришел после просмотра интервью со спортсменом, в котором тот заявил, что не собирается уходить из Федерации шахмат России (ФШР), пока у него есть спонсор. «Но в российских турнирах участвовать не будет принципиально, как и иметь дел с ФШР. Смена федерации — это, очевидно, про страну. Иными словами — если дадут больше денег, то он готов продаться в другую страну», — отметил Колобков.

Экс-министр спорта заявил, что Мурзин в силу возраста не понимает, что делает. «От души желаю ему повзрослеть и не совершать поступков, о которых он потом будет жалеть», — добавил Колобков.

В конце 2024 года Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду, который прошел в Нью-Йорке. По итогам 13 партий 18-летний россиянин набрал десять очков. Он обошел соотечественников Александра Грищука и Яна Непомнящего, которые заняли второе и третье место соответственно.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский прокомментировал желание Трампа урегулировать конфликт в 2025 году

      Оппозиция Словакии провалила попытку сместить Фицо из-за секретного отчета

      Путин провел переговоры с президентом Египта

      Раскрыты секреты поддержания здорового веса при недостатке активности

      Российские подростки похитили деньги из кассы экипировочного центра

      Для чиновников российского региона ввели лекции о православии и духовном развитии

      Москвичам пообещали оттепели

      Собчак высмеяла образ Мелании Трамп фразой «Шапокляк очень стильная»

      Зигующий Илон Маск стал мемом

      Курская чиновница ответила Хинштейну, возмущенному ее поездкой в Индию. Женщина заявила, что он сам подписал ей отпуск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше