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12:25, 21 января 2025Мир

В указах Трампа увидели старт перестройки Америки

Политолог Дудаков: В указах Трампа уже виден старт американской перестройки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Daniel Cole / Reuters

В указах президента США Дональда Трампа уже видна большая программа перестройки Америки. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с газетой «Взгляд».

По его мнению, также действия Трампа можно рассматривать как попытку изменить систему глобальных отношений. Об этом говорит неожиданный выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и начало «тарифной войны» с Канадой и Мексикой, подметил специалист. «При этом против Китая и Европейского союза ограничения пока не вводятся», — добавил он.

Указы, касающиеся повседневных дел США, в том числе борьбы с миграцией, вопросов социальной справедливости и освобождения политзаключенных, оказались ожидаемыми для политолога. При этом он отметил, что пока не совсем понятен масштаб торговой войны. Также неясно, произойдет ли горячий конфликт на южной границе США с наркокартелями, которые Трамп назвал террористическими организациями. «Если обстановка обострится, Штатам придется задействовать войска, которые придется снимать с внешних фронтов — например, из Европы. И это скажется на влиянии Вашингтона во всем мире», — спрогнозировал он.

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В заключение политолог сказал, что сначала Трамп попытается перестроить США и только потом перейдет к созданию «золотого века» Америки. Так республиканцу «отчаянно хочется продать образ светлого будущего Соединенных Штатов», резюмировал он.

В Вашингтоне состоялась инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Большое число гостей посетило это мероприятие, в том числе премьер-министр Италии Джорджа Мелони, бывший глава британского правительства Борис Джонсон и основатель SpaceX Илон Маск.

После церемонии начался первый рабочий день Трампа в Белом доме. Он успел подписать указ об отмене 78 решений своего предшественника Джо Байдена. Помимо этого, были приняты многие другие решения. В частности, президент дал распоряжение всем федеральным ведомствам заняться устранением кризиса стоимости жизни, требование ко всем чиновникам выйти с удаленного режима работы, а также начать оформление выхода США из Парижского соглашения.

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