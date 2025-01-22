Министр спорта России вступился за заподозренного в готовности продаться шахматиста

Дегтярев вступился за заподозренного в готовности продаться шахматиста Мурзина

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта страны Михаил Дегтярев отреагировал на критику в адрес чемпиона мира по быстрым шахматам Володара Мурзина. Его слова приводит ТАСС.

Функционер вступился за спортсмена. «Уверен, что, невзирая на болтовню разных бывших, нынешних и будущих, он выдержит все удары и уколы, с курса не собьется и будет двигаться к новым спортивным вершинам», — заявил Дегтярев.

Ранее с критикой Мурзина выступил бывший министр спорта России Павел Колобков. Он заподозрил шахматиста в готовности продаться в другую страну за деньги.

В конце 2024 года Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду, который прошел в Нью-Йорке. По итогам 13 партий 18-летний россиянин набрал десять очков. Он обошел соотечественников Александра Грищука и Яна Непомнящего, которые заняли второе и третье место соответственно.