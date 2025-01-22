В США оценили обещания Трампа по конфликту на Украине

Журналист Трейси: обещание Трампа по Украине не будет исполнено в краткий срок

Американский журналист Майкл Трейси в соцсети X оценил обещания президента США Дональда Трампа закончить конфликт на Украине. По его мнению, оно не будет исполнено в кратчайшие сроки.

Обозреватель напомнил, что политик обещал прекратить боевые действия еще до вступления в должность.

«Это всегда казалось нелепым обещанием, и, что вполне предсказуемо, этого не произошло», — подчеркнул Трейси.

Он выразил недоумение тем, как можно оценивать правдивость обещаний Трампа, не будучи обвиненным в «синдроме трампопомешательства».

Ранее лидер США обратился к Москве с призывом. Трамп потребовал от России пойти на сделку и завершить спецоперацию. По его словам, это нужно сделать сейчас, так как дальше будет только хуже. Он также пригрозил задушить торговлю России высокими пошлинами на все товары, поставляемые в США.