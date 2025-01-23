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16:37, 23 января 2025Спорт

Стала известна дата проведения Суперкубка России

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдет 12 июля 2025 года
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Матч за Суперкубок России-2025 пройдет 12 июля. Об этом стало известно из календарного плана, опубликованного на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Также объявлено, что сезон-2025/2026 Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется 18 июля. Первая часть чемпионата завершится 14 декабря. Старт Кубка России следующего сезона запланирован на 22 июля.

Действующим обладателем Суперкубка России является «Зенит». В борьбе за трофей петербуржцы обыграли «Краснодар» со счетом 4:2.

Лидером первой части текущего сезона чемпионата страны является «Краснодар». Команда имеет в активе 39 очков. Столько же очков набрал расположившийся на второй строчке «Зенит». Замыкает тройку сильнейших «Спартак» с 37 очками. РПЛ возобновится после зимней паузы 28 февраля.

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