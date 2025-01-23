Умар Нурмагомедов показал рентген сломанной руки после операции

Боец Умар Нурмагомедов показал рентген сломанной в поединке с Двалишвили руки

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов показал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рентген сломанной в поединке с Мерабом Двалишвили руки.

На снимке видно, что в ходе операции спортсмену установили штифт в указательный палец левой руки. Из-за травмы Нурмагомедова отстранили от поединков на полгода.

Троюродный брат бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова уступил Двалишвили на турнире UFC 311. Титульный бой завершился победой грузинского спортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере — до этого он выиграл 18 поединков по правилам ММА. Как следствие, он опустился со второй на третью строчку рейтинга UFC в легчайшем весе.