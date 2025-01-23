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12:43, 23 января 2025Спорт

Умар Нурмагомедов показал рентген сломанной руки после операции

Боец Умар Нурмагомедов показал рентген сломанной в поединке с Двалишвили руки
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов показал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рентген сломанной в поединке с Мерабом Двалишвили руки.

На снимке видно, что в ходе операции спортсмену установили штифт в указательный палец левой руки. Из-за травмы Нурмагомедова отстранили от поединков на полгода.

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9 января 2025

Троюродный брат бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова уступил Двалишвили на турнире UFC 311. Титульный бой завершился победой грузинского спортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере — до этого он выиграл 18 поединков по правилам ММА. Как следствие, он опустился со второй на третью строчку рейтинга UFC в легчайшем весе.

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