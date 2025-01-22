Брата Нурмагомедова отстранили от боев

Бойца UFC Умара Нурмагомедова отстранили на полгода по медицинским показателям

Атлетическая комиссия штата Калифорния отстранила российского бойца смешанного стиля (MMA) Умара Нурмагомедова от поединков по медицинским показателям. Об этом сообщает MMA Fighting.

Срок отстранения — полгода. Причиной стал перелом указательного пальца левой руки в бою против грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 311. Отмечается, что россиянин сможет сократить дисквалификацию в случае получения справки о здоровье от лечащего врача.

На турнире UFC 311 троюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова проиграл Двалишвили. Поединок завершился победой грузинского спортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Таким образом, Двалишвили защитил чемпионский титул.

Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере — до этого он выиграл 18 поединков по правилам ММА. На счету Двалишвили теперь 19 побед при четырех поражениях.