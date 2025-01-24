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23:48, 24 января 2025Спорт

Губерниев высказался о завершении карьеры братьями Бе

Губерниев о завершении карьеры биатлонистами Бе: Может, это тайный план
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бе завершат карьеру в предолимпийский сезон. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Что-то они зачастили. Вдруг это неспроста? С другой стороны, он (Тарьей) постарше Йоханнеса. Когда тот уходил, был какой-то шок. Но вдруг это неспроста, за год до Олимпиады. Может, они что-то скрывают... Ни на что не намекаю, но уходить за год до Олимпиады — какая-то интересная история», — заявил Губерниев, предположив, что это может быть тайным планом.

Ранее мнением о ситуации поделился двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. Он допустил, что решение братьев может быть связано с положительными результатами допинг-тестов.

18 января пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе объявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2024/2025. Спустя несколько дней с таким же заявлением выступил его старший брат Тарьей, в активе которого три золота Игр. Оба атлета в качестве причины называют желание проводить больше времени с семьей.

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