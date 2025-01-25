Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:14, 25 января 2025Мир

В МИД заявили о новых возможностях России на Ближнем Востоке

Замглавы МИД Рябков сообщил о новых возможностях России на Ближнем Востоке
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Дополнительные возможности открываются перед Россией на Ближнем Востоке, потери позиций нет. Об этом ТАСС сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Политик заявил, что Штаты «выдают желаемое за действительное», публикуя в СМИ сообщения о том, что Москва якобы теряет позиции на Ближнем Востоке.

«Это не так. И у нас, конечно же, с изменением, в том числе с глубоким изменением в ряде аспектов политического ландшафта в этом важнейшем регионе, открываются и дополнительные возможности», — отметил замглавы МИД.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Россия остается крайне влиятельным игроком на Ближнем Востоке, поэтому никакой утраты позиции Москвы в этом регионе нет.

14 января глава российского МИД Сергей Лавров также сообщил, что Россия не уходит с Ближнего Востока. Также он отметил, что российское посольство в Дамаске остается и имеет повседневные контакты с новыми властями в Сирии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Более десятка украинских дронов сбили у берегов Крыма

      Откачка мазута с потерпевшего крушения танкера завершилась

      В МИД заявили о новых возможностях России на Ближнем Востоке

      Российские войска атаковали склад дронов ВСУ под Харьковом

      При обрушении дома в Турции под завалы попали пять человек

      На Украине анонсировали предложение от ОП о снижении возраста мобилизации в ВСУ

      Четыре человека пострадали при взрыве на нефтебазе в Казахстане

      Упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам

      Глава Федерации гимнастики России отменил решение Винер

      В России отреагировали на приостановку помощи Украине со стороны США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше