В МИД заявили о новых возможностях России на Ближнем Востоке

Замглавы МИД Рябков сообщил о новых возможностях России на Ближнем Востоке

Дополнительные возможности открываются перед Россией на Ближнем Востоке, потери позиций нет. Об этом ТАСС сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Политик заявил, что Штаты «выдают желаемое за действительное», публикуя в СМИ сообщения о том, что Москва якобы теряет позиции на Ближнем Востоке.

«Это не так. И у нас, конечно же, с изменением, в том числе с глубоким изменением в ряде аспектов политического ландшафта в этом важнейшем регионе, открываются и дополнительные возможности», — отметил замглавы МИД.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Россия остается крайне влиятельным игроком на Ближнем Востоке, поэтому никакой утраты позиции Москвы в этом регионе нет.

14 января глава российского МИД Сергей Лавров также сообщил, что Россия не уходит с Ближнего Востока. Также он отметил, что российское посольство в Дамаске остается и имеет повседневные контакты с новыми властями в Сирии.