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14:52, 25 января 2025Мир

Венгрия и Турция сочли неприемлемым нападение Киева на «Турецкий поток»

Сийярто: Венгрия и Турция сочли неприемлемым нападение Киева на «Турецкий поток»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Венгрия и Турция сочли возмутительным нападение Киева на трубопровод «Турецкий поток». Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.

Глава МИД Венгрии отметил, что Байрактар согласился с тем, что нападения на «Турецкий поток» «возмутительны и неприемлемы». Он подчеркнул, что трубопровод должен быть защищен «всеми доступными средствами».

Политик также счел недопустимым игнорирование нападения на трубопровод со стороны Евросоюза (ЕС) и других международных организаций. «ЕС должен встать на защиту энергетической безопасности Венгрии и Центральной Европы и гарантировать, что ни один внешний игрок не сможет нарушить энергетическую безопасность нашей страны и государств региона», — подчеркнул Сийярто.

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Министр также отметил, что трубопровод играет важнейшую роль в обеспечении Венгрии природным газом. «Подача топлива по нему осуществляется непрерывно, но физические, политические и финансовые атаки на газопровод продолжаются. Давайте внесем ясность: сбой в работе газопровода "Турецкий поток" будет препятствовать безопасным поставкам природного газа в Центральную Европу», — заключил глава внешнеполитического ведомства.

13 января в Минобороны заявили, что Украина предприняла попытку атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», при помощи девяти беспилотников самолетного типа. Падение осколков одного из дронов привело к повреждениям здания и оборудования газоизмерительной станции на территории компрессорной станции, однако это не парализовало ее работу.

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