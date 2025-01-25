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17:26, 25 января 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл цель запрета на переговоры с Россией

Зеленский: Запрет на переговоры с Россией остановил сепаратизм на Украине
Александра Качан (Редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Запрет на прямые переговоры с Россией остановил сепаратизм на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «РБК».

По словам политика, до запрета существовало много «теневых переговорных коридоров» через депутатов Украины, ЕС и США, которые могли повлиять на независимость Украины. «Просто остановил сепаратизм в нашем государстве. Я запретил кому-либо, любым политическим деятелям на Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной, со сторонниками Путина на протяжении войны», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что как президент страны должен быть лидером любых переговоров.

Ранее Зеленский опроверг приостановку помощи от США. Он заявил, что Украина продолжает получать военную помощь от Запада по уже одобренным программам, несмотря на указ нового президента Дональда Трампа.

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