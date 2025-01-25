Зеленский раскрыл цель запрета на переговоры с Россией

Зеленский: Запрет на переговоры с Россией остановил сепаратизм на Украине

Запрет на прямые переговоры с Россией остановил сепаратизм на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «РБК».

По словам политика, до запрета существовало много «теневых переговорных коридоров» через депутатов Украины, ЕС и США, которые могли повлиять на независимость Украины. «Просто остановил сепаратизм в нашем государстве. Я запретил кому-либо, любым политическим деятелям на Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной, со сторонниками Путина на протяжении войны», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что как президент страны должен быть лидером любых переговоров.

Ранее Зеленский опроверг приостановку помощи от США. Он заявил, что Украина продолжает получать военную помощь от Запада по уже одобренным программам, несмотря на указ нового президента Дональда Трампа.