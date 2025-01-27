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12:14, 27 января 2025Наука и техника

Компаниям Boeing и Airbus спрогнозировали продажу космических подразделений

Space Capital: Компании Boeing и Airbus продадут свои космические подразделения
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

В 2025 году Boeing и Airbus продадут свои космические подразделения. С таким прогнозом выступила венчурная компания Space Capital, сообщает издание SpaceNews.

«Эти продажи активов укоренившимися государственными подрядчиками знаменуют собой поворотный момент в космической экономике, поскольку они меняют конкурентную среду, устанавливают новую систему посредников и создают новые потенциалы и риски в расширенных возможностях правительства в космосе», — говорится в отчете Space Capital.

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Ранее издание ArsTechnica сообщило, что компания K2 пообещала на порядок снизить стоимость геостационарного спутника.

В феврале прошлого года это же издание рассказало, что подконтрольная американскому миллиардеру Джеффу Безосу компания Blue Origin может стать покупателем одного из крупнейших подрядчиков Пентагона — альянса United Launch Alliance (ULA), созданного корпорациями Lockheed Martin и Boeing.

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