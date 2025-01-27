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17:51, 27 января 2025Экономика

Рабочие в Финляндии начали бастовать. Чем они недовольны?

Yle: Промышленные предприятия Финляндии начали бастовать из-за зарплат
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Рабочие Финляндии начали шестидневную забастовку. Сообщается, что они хотят добиться повышения заработных плат на десять процентов, а также улучшения условий труда в промышленной отрасли.

В массовой стачке участвуют Индустриальный союз, профсоюз работников автомобильного и транспортного сектора, профсоюз работников сферы услуг и пилоты авиакомпании Finnair. Всего забастовка затронет 50 компаний, в которых работают около 13,1 тысячи сотрудников.

Если стороны не смогут договориться, предполагается, что забастовка продлится до 14 февраля. Из-за этого может серьезно задержаться доставка потребительских товаров, а также есть риск отмены от 10 до 15 авиарейсов ежедневно.

Премьер-министр Финляндии призвал не доводить страну до забастовок

В первом в этом году интервью премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что волна забастовок может прервать наметившийся экономический рост. Об этом пишет Yle.

Фото: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Reuters

По его словам, сейчас в стране есть рабочая сила и технологии, которые востребованы во всем мире. Сложившаяся ситуация на промышленных предприятиях может значительно навредить экономике.

В данный момент у нас низкие процентные ставки, инфляция под контролем, и у нас есть значительные резервы рабочей силы. У нас есть необходимые навыки и технологии, которые востребованы в мире. Поэтому я уверен, что в этой ситуации крупные забастовки и приостановка работы могут значительно навредить. Этого не должно случиться, и поэтому я призываю стороны трудового рынка ускоренно найти решения, которые всегда, как правило, находились

Петтери Орпопремьер-министр Финляндии

Ранее в Финляндии обанкротились почти три тысячи компаний

В конце 2024 года стало известно о признании банкротами 2829 финских компаний. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года данный показатель вырос на 12,4 процента.

Фото: Marja Airio / Lehtikuva / Reuters

Так, с января по ноябрь 2023 года в Финляндии было инициировано 2517 банкротств. В 2022 году речь шла о 2189 случаях. При этом в 2024 году каждый месяц процедуру банкротства запускали в среднем по 260 компаниям.

Чаще заявления о банкротстве в 2024 году подавали предприятия, занятые в сегментах строительства, оптовой и розничной торговли, услуг по размещению и общественному питанию.

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Кроме того, сообщалось, что внешняя торговля Финляндии снизилась до рекордных 96 миллиардов евро. Это минимальный с 2021 года уровень для страны.

Внешняя торговля в годовом выражении сократилась на 5,4 процента, импорт снизился до 48,9 миллиарда, а экспорт — до 47,1 миллиарда евро. Сильнее всего просели показатели взаимной торговли с Эстонией, Германией, Россией, Турцией и Тайванем.

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