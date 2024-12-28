В Финляндии произошло землетрясение. Его назвали самым мощным за всю историю страны

Yle: в Хельсинки произошло самое сильное в истории землетрясение

В Финляндии произошло самое сильное за всю историю страны землетрясение. Об этом сообщил сейсмолог Хельсинкского университета Тони Вейкколайнен.

Подземные толчки зафиксировали в Хельсинки 25 декабря около 18:30 по местному времени. Сообщается, что землетрясение длилось менее минуты. Магнитуда составила 1,1.

По словам Вейкколайнена, точная причина пока не установлена. «Землетрясение на Рождество было магнитудой 1,1. Это было самое сильное землетрясение за всю историю измерений в Хельсинки. Нет признаков того, что оно носило техногенный характер», — отмечается в материале.

Известно, что местные жители в нескольких районах, недалеко от которых зафиксировали землетрясение, слышали сильный хлопок и сообщали в полицию о взрыве.

Фото: Shutterstock / Fotodom

Сейсмолог отметил, что в Финляндии ежегодно фиксируют около 200 землетрясений. В сентябре этого года в Хельсинки произошло два землетрясения магнитудой менее 1, а в 2013 и 2011 годах подземные толчки фиксировали в городах Эспоо и Мянтсяля. Их магнитуда тогда составила 1,7 и 2,6 соответственно.

Ранее землетрясение произошло у берегов Японии

27 декабря у берегов японских островов Идзу произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Фото: Heikki Saukkomaa / Reuters

На сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) сообщается, что подземные толчки зафиксировали недалеко от острова Хонсю в 00:00 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 571 километре к северо-востоку от города Йокосука с населением 428 тысяч человек. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

О землетрясениях в этом месяце сообщали и в российских регионах

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Дагестане 25 декабря. По информации EMSC, подземные толчки зафиксировали почти в 60 километрах к югу от Дербента в 0:33 по московскому времени.

Очаг землетрясения находился на глубине 57 километров. Сведений о возможных разрушениях нет.

Ранее в декабре землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали на Камчатке. Известно, что очаг находился в 113 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 23 километров. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.