Россию обвинили в попытке устрашения французского самолета-разведчика. Что об этом известно?

Лекорню: Франция считает агрессивным наведение Россией С-400 на Atlantique 2

Франция назвала агрессивным и неприемлемым наведение Россией ПВО на французский самолет-разведчик, который находился в небе над Балтийским морем. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«В ночь со среды на четверг французский самолет морской разведки Atlantique 2 подвергся попытке устрашения со стороны России», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Известно, что французский самолет осуществлял патрулирование в международном воздушном пространстве над Балтийским морем в рамках операции НАТО, начавшейся после обвинений в адрес России в повреждении подводных кабелей связи. Самолет был засвечен радаром наведения системы ПВО С-400.

Лекорню добавил, что Франция продолжит защищать свободу судоходства в международных воздушных и морских пространствах.

Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости

Что известно о повреждении подводных кабелей в Балтийском море?

18 ноября 2024 года между Финляндией и Германией оборвался единственный телекоммуникационный телекабель C-Lion1. Позже, 3 декабря, произошел обрыв телекоммуникационного кабеля компании GlobalConnect между Финляндией и Швецией.

Полиция Финляндии задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного кабеля EstLink 2, а также двух других кабелей между Эстонией и Финляндией. В таможенной службе страны заявили, что танкер якобы является частью российского теневого флота.

«Существуют основания подозревать, что судно причастно к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, произошедшему в минувшую среду. Мы считаем, что танкер является частью российского теневого флота», — заявили в финской таможенной службе.

В России объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей в Балтийском море

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что повышенное внимание к обрывам подводных кабелей со стороны западных стран — часть информационной войны. По его словам, такие инциденты обычно не преследуют военно-политические цели.

Сейчас внимание СМИ приковано к этой теме. Идет информационная война, поэтому любое происшествие, особенно на Западе, начинают подгонять под политическую ситуацию Андрей Колесник депутат Госдумы

Кроме того, для ремонтных судов не составит проблемы восстановить поврежденный кабель. При этом решение НАТО усилить патрулирование в Балтийском море из-за инцидентов можно назвать политически мотивированным, добавил депутат.

Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости

Также заявления Запада о причастности России к инцидентам прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, высказывания западных политиков нацелены против экспорта российской нефти.

«ЕС вообще понимает, что разворачивается на глазах у всего мирового сообщества? Может, они все-таки одернут киевский режим, а может, самих себя? Ведь киевский режим угрожает функционированию инфраструктуры, которая обеспечивает поступление российского газа в отдельные страны — члены Европейского союза. Но Брюссель с этим не торопится, куда интереснее "разматывать" и "заматывать" историю с телекоммуникационным кабелем», — сказала она.