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03:26, 28 января 2025Силовые структуры

Осужденный по делу Дугиной узнал «свою работу» из новостей

РИА: осужденный по делу Дугиной в новостях узнал свои поддельные документы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Преступник, осужденный по делу о подрыве автомобиля с журналисткой Дарьи Дугиной, лишь из новостей узнал, для кого он делал поддельные документы. Об этом сообщает РИА Новости.

В судебных материалах, оказавшихся в распоряжении агентства, говорится, что злоумышленник изготовил фальшивые документы на машину, в которой перемещалась киллер — гражданка Украины Наталья Вовк. При въезде в Россию у нее были номера Донецкой народной республики (ДНР), в Москве - казахстанские, а выехала она из России в Эстонию на номерах Украины.

Супруга осужденного дала показания, в которых утверждала, что лишь когда в новостях стали сообщать о резонансном преступлении, ее муж осознал, что стал соучастником.

Имя осужденного агентство не называет. Однако известно, что в апреле 2023 года в Пролетарском районном суде Тулы проходил процесс, в котором в изготовлении поддельного документа обвиняли Андрея Кузнецова и Александра Сучкова.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец, философ Александр Дугин. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы. Басманный суд Москвы заочно арестовал Вовк на два месяца и объявил в международный розыск в начале ноября 2022 года.

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