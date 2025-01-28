Премьер-министр Сербии подал в отставку на фоне протестов. Что это значит для России?

Премьер-министр Сербии Вучевич подал в отставку на фоне протестов студентов

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку. Этому предшествовали студенческие протесты и обострение внутриполитической ситуации в стране.

«Премьер-министр Республики Сербия Милош Вучевич уйдет в отставку с этой должности, подтвердили "Новости"», — сообщила газета «Вечерне новости».

По словам Вучевича, события 1 ноября 2024 года «бросили большую тень», Сербия «как будто застряла в этой катастрофе». «К сожалению, мы вновь стали свидетелями политических злоупотреблений и попыток нажиться на этой катастрофе. (...) Что оставляет глубокие последствия для нашего общества, так это создание атмосферы, в которой все находится на грани конфликта», — заявил он.

Премьер также рассказал, что утром 28 января беседовал с президентом Сербии Александром Вучичем, который «принял его аргументы и решение». Также известно, что сербский лидер намерен собрать внеочередную пресс-конференцию в связи с ситуацией внутри страны.

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Протесты в Сербии начались после трагедии 1 ноября в Нови-Саде

Студенческие протесты в Сербии начались после трагедии 1 ноября в Нови-Саде. В тот день козырек железнодорожного вокзала обрушился на стоявших под ним людей. Погибли 15 человек. Обрушение произошло через четыре месяца после завершения реконструкции здания вокзала, на что, по оценке экс-министра строительства Горана Весича, было потрачено 16 миллионов евро. Многие протестующие считают, что причиной обрушения стали работы, выполненные небрежно из-за коррупции. Протесты начались с требования справедливого расследования трагедии.

Как пишет издание Balkan Insight, эти беспорядки стали самым серьезным вызовом, с которым столкнулись власти за последние годы. По пятницам протестующие перекрывали дороги по всей стране в 11:52 по местному времени (именно тогда произошло обрушение в Нови-Саде), а также устраивали минуты молчания. 24 января сербские студенты возглавили «всеобщую забастовку» по всей стране.

28 января стало известно, что протестующие поставили мангал и зажарили поросенка во время митинга на одной из центральных развязок Белграда. 27 января протестующие студенты заблокировали крупнейшую транспортную развязку в Белграде. Демонстранты принесли на акцию национальные флаги и транспаранты с символикой факультетов и символом протестов — окровавленной ладонью. На некоторых плакатах были размещены антиправительственные лозунги.

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Вучевич объяснил протесты в Сербии иностранным вмешательством

Подавший в отставку премьер-министр Милош Вучевич заявил, что массовые протесты в Сербии были организованы из-за границы.

«Это все организовано из-за границы, в этом нет никаких сомнений. Они ударили по самой чувствительной сфере общества — образованию и детям», — отметил Вучевич.

Он назвал подлым поступком решение организаторов массовых беспорядков поставить под угрозу Сербию как государство. По словам Вучевича, сколько бы власти ни призывали протестующих к диалогу, «как будто невидимая рука вызывала новый инцидент и дополнительно поднимала напряженность в обществе».

Политолог назвал последствия отставки премьер-министра Сербии

Отставка премьер-министра Сербии Милоша Вучевича не повлияет на внешнюю политику страны, однако может привести к внеочередным парламентским выборам. Такое мнение высказал доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

При этом политолог заявил, что, по его мнению, уход главы правительства Сербии с поста не скажется на отношениях Белграда и Москвы.

Никакого разворота в отношениях с Россией не будет. Все-таки эта проблема, которая сегодня образовалась в Сербии, она имеет внутриполитические корни Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации

При этом ситуацию в Сербии эксперт назвал достаточно напряженной. По его словам, в кабинете министров вскоре могут произойти важные перестановки. «Стоит ожидать каких-то изменений в составе правительства, изменения ведущих политических фигур. Возможно, что эти протесты, если они не прекратятся после отставки премьер-министра, закончатся внеочередными парламентскими выборами», — допустил Топорнин.

В России отреагировали на решение премьер-министра Сербии уйти в отставку

Решение премьер-министра Сербии Вучевича уйти в отставку не повлияет на отношения Белграда с Москвой. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

«На отношениях Сербии и России эта отставка мало скажется. Я почему-то уверен, что руководство Сербии сумеет удержать обстановку в спокойном русле, пройдут какие-то изменения. Надо будет учесть запросы и молодежи, чем они недовольны. Я думаю, новое руководство, которое придет в правительство, учтет это, и Сербия будет и дальше развиваться по независимому пути», — заявил Чепа.