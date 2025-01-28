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14:20, 28 января 2025Россия

В России отреагировали на решение премьера Сербии уйти в отставку

Депутат Чепа: Отставка премьера Сербии не скажется на отношениях страны с РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Решение премьер-министра Сербии Милоша Вучевича покинуть свой пост не повлияет на отношения Белграда с Москвой, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на уход Вучевича в отставку.

«На отношениях Сербии и России эта отставка мало скажется. Я почему-то уверен, что руководство Сербии сумеет удержать обстановку в спокойном русле, пройдут какие-то изменения. Надо будет учесть запросы и молодежи, чем они недовольны. Я думаю, новое руководство, которое придет в правительство, учтет это, и Сербия будет и дальше развиваться по независимому пути», — заявил Чепа.

28 января стало известно, что Вучевич подал в отставку из-за студенческих протестов и обострения внутриполитической ситуации в стране.

До этого сообщалось, что протестующие в Сербии поставили мангал и зажарили поросенка во время митинга на одной из центральных развязок Белграда.

Студенческие протесты в Сербии проходят после трагедии 1 ноября 2024 года в Нови-Саде. Тогда обрушился козырек железнодорожного вокзала на стоявших под ним людей. Студенты Белградского университета с того момента не раз устраивали акции протеста с требованием наказать виновных.

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