Названы последствия ухода премьера Сербии Вучевича в отставку

Политолог Топорнин: Отставка премьера Сербии не повлияет на внешнюю политику

Отставка премьер-министра Сербии Милоша Вучевича не повлияет на внешнюю политику страны, однако может привести к внеочередным парламентским выборам, рассказал доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Последствия ухода Вучевича с поста политолог назвал в разговоре с «Лентой.ру»

«Действительно, отставка Вучевича стала следствием выступления демонстрантов, которые проходят с ноября. Напомню, что эти выступления начались после обвала крыши железнодорожного вокзала в Нови-Саде, втором городе Сербии. Самое интересное, что перед этим вокзалы были отремонтированы. Это спровоцировало активность студенческих молодежных масс. Они в принципе в Сербии всегда готовые легко возбудиться и выйти на улицу. И тогда вот они выдвинули эти жесткие требования, что кто-то должен был уйти в отставку», — напомнил политолог.

Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что уход главы правительства с поста не скажется на отношения Белграда и Москвы.

Никакого разворота в отношениях с Россией не будет. Все-таки эта проблема, которая сегодня образовалась в Сербии, она имеет внутриполитические корни Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации

«Ситуация в Сербии достаточно напряженная. Стоит, наверное, в ближайшее время ожидать каких-то важных перестановок в кабинете министров. Естественно, после отставки все будут ожидать, кого президент предложит в качестве главы правительства: от этой кандидатуры будет многое зависеть. И как они будут пытаться находить или восстанавливать диалог с молодежью, со студенческими активистами, в первую очередь, тоже важно», — добавил Топорнин.

Стоит ожидать каких-то изменений в составе правительств, изменения ведущих политических фигур. Возможно, что эти протесты, если они не прекратятся после отставки премьер-министра, то закончатся внеочередными парламентскими выборами Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации

28 января стало известно, что Вучевич подал в отставку из-за студенческих протестов и обострения внутриполитической ситуации в стране.

До этого сообщалось, что протестующие в Сербии поставили мангал и зажарили поросенка во время митинга на одной из центральных развязок Белграда.

Студенческие протесты в Сербии проходят после трагедии 1 ноября 2024 года в Нови-Саде. Тогда обрушился козырек железнодорожного вокзала на стоявших под ним людей. Студенты Белградского университета с того момента не раз устраивали акции протеста с требованием наказать виновных.