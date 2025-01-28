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06:01, 29 января 2025Путешествия

Россиянам назвали наиболее выгодные пляжные направления внутри страны

Вице-президент РСТ Барзыкин назвал Кубань выгодным пляжным направлением
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Одним из наиболее выгодных пляжных направлений внутри России в этом году будет Кубань, считает первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал курорты внутри страны, где можно будет отдохнуть по хорошим ценам.

«Сейчас очень неплохо [по ценам] с Анапой. К сезону, я уверен, они возобновят возможность отдыха на пляжах. В связи с прошлогодними результатами плюс 25 процентов в объеме показывает Азовское побережье. И в этом году через ранние бронирования очень неплохо идет реализация — они дешевле на 10-15 процентов той же Анапы, я уже не говорю про Геленджик», — сказал он.

Конечно, Туапсинский район и курортные поселки от Анапы до Новороссийска и Геленджика, от Новороссийска до Туапсинского района — там целый перечень курортных поселков, они все на море, комфортно, оптимально по цене. Крым тоже можно рассматривать, объем от 10 до 40 процентов увеличивается, пока цены у них меньше Краснодарского края примерно на 10-15 процентов

Юрий Барзыкинпервый вице-президент Российского союза туриндустрии

Также он отметил другие направления, где можно найти хороший пляжный отдых, однако цены не всегда оказываются самыми выгодными.

«Каспий набирает обороты, но емкость пока очень невысокая. Можно рассматривать как дополнительное направление. Калининградская область востребована, но логистика и транспортные затраты дают о себе знать», — заключил эксперт.

Ранее в России зафиксировали рост популярности горнолыжных курортов в новогодние праздники.

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