«Единая Россия» и «Молодая Гвардия» привезли гумпомощь в зону СВО и приграничье

ЕР и Молодая Гвардия направили более 5 тонн гумпомощи в зону СВО

«Единая Россия» и «Молодая Гвардия» доставили более пяти тонн гумпомощи в зону СВО и приграничные регионы. Поддержку получили участники СВО, жители пункта временного размещения, медучреждения.

В госпиталь в Белгородской области активисты МГЕР доставили антисептики, участникам спецоперации — средства личной гигиены, газовые горелки и тактические перчатки. В пункт временного размещения в Курской области молодогвардейцы привезли бытовые средства, военнослужащим — медикаменты и инструменты.

В библиотеку Краснодона доставили детскую литературу от авторов Союза детских и юношеских писателей. В Луганске корма, собранные при поддержке Московского зоопарка, получил приют для бездомных животных.

«В эту поездку по трем направлениям мы передали более пяти тонн помощи. Надеемся, что она поможет бить врага военным и облегчит жизнь простых людей», — рассказал руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Москвы Александр Лебедев.

Напомним, сбор гуманитарной помощи проходил на базе первичных отделений МГЕР в вузах столицы.