Одноклубник Овечкина рассказал об огромной популярности россиянина в США и Канаде

Одноклубник Овечкина Уилсон рассказал об огромной популярности россиянина в США

Одноклубник Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталс» Том Уилсон рассказал об огромной популярности россиянина в США и Канаде. Его слова приводит Sportsnet.

«Куда бы мы ни приехали, люди просто сходят с ума. Неважно, в каком мы городе — везде, где Овечкин проходит, все моментально встают и достают телефоны. Реакция прямо как на рок-звезду», — заявил Уилсон.

Прошедшей ночью Овечкин провел второй матч подряд без голов. Он не сумел отличиться во встрече «Вашингтона» и «Калгари Флеймс», в которой столичная команда одержала победу 3:1.

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству голов (875) в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю. Отставание от лидирующего по этому показателю канадца Уэйна Гретцки составляет 19 шайб.