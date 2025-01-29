Овечкин остался без голов второй матч подряд

«Вашингтон» победил «Калгари» на выезде, Александр Овечкин очков не набрал

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флеймс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин не забил и не ассистировал партнерам. Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 3:1. Овечкин остался без набранных очков в четвертом из пяти последних матчей.

Ранее в НХЛ сделали прогноз о дате, когда Овечкин обойдет Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. В зависимости от результативности в матчах россиянин может достигнуть рекордной отметки 11 или 18 апреля.

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству голов (875) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю Гретцки составляет 19 шайб.