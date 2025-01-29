Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
4:1
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
1:2
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
4:1
Завершен
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
73:50
Завершен
МБА-МАИ
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
0:4
Завершен
Каролина Харрикейнз
НХЛ — регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
1:3
Завершен
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
10:14, 29 января 2025Спорт

Овечкин остался без голов второй матч подряд

«Вашингтон» победил «Калгари» на выезде, Александр Овечкин очков не набрал
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergei Belski / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флеймс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин не забил и не ассистировал партнерам. Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 3:1. Овечкин остался без набранных очков в четвертом из пяти последних матчей.

Ранее в НХЛ сделали прогноз о дате, когда Овечкин обойдет Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. В зависимости от результативности в матчах россиянин может достигнуть рекордной отметки 11 или 18 апреля.

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству голов (875) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю Гретцки составляет 19 шайб.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы вступим в интересный период». В Турции посчитали, что слова Путина запустят на Западе обсуждение легитимности Зеленского

      Стал известен самый проверяемый на допинг клуб РПЛ

      «Ангел» Victoria's Secret с голой грудью попала на обложку журнала

      В российском регионе перед судом предстанут пять мужчин за участие в массовой драке

      В австралийском автофургоне нашли взрывчатку и список целей для антисемитских атак

      Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора

      Мужчина поймал крупного окуня и побил 17-летний рекорд

      16-летняя российская школьница выпила энергетик и забилась в конвульсиях

      Лолита заявила об отмене концертов

      Бойцы СВО записали видеообращение и потребовали справедливости

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше