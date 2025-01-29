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20:55, 29 января 2025Экономика

Жители российского города пожаловались на сжигание мусора возле жилых домов

Жители Лабытнанги пожаловались, что мусор сжигают возле жилых домов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Жители Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа пожаловались, что в городе возле жилых домов жгут мусор, из-за чего едкий дым попадает в квартиры. На ситуацию в российском городе обратил внимание Telegram-канал «Мой Лабытнанги».

По словам одного из местных жителей, ситуация со сжигаемым у домов мусором перешла все границы, и люди не могут нормально дышать, находясь на улице. «Это нормально, что мусор сжигают прямо возле жилых домов на улице Путилина? На улице дышать невозможно! Люди в квартирах окна открыть не могут, потому что ветер весь дым несет сразу в квартиру! Что за беспредел-то такой», — посетовал он.

Ранее в этот же день стало известно, что на улицах Тамбова разлились фекальные озера. Вскоре они подступили к фундаментам административных зданий.

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