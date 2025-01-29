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15:50, 29 января 2025Экономика

В российском городе фекальные озера вылились в уголовное дело

В Тамбове фекальные озера стали поводом для возбуждения уголовного дела
Виктория Клабукова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Тамбове фекальные озера вылились для местных коммунальщиков и чиновников в уголовное дело. О ситуации пишет «Российская газета».

Разлив сточных вод произошел на улицах Бастионной и Авиационной. Как выяснилось, к затоплению привела авария на канализационном коллекторе на территории бывшего асфальтового завода. Над конструкцией незаконно возвели здания, из-за чего она, не выдержав давления, лопнула. Вскоре озера из нечистот начали подступать к фундаментам административных зданий.

Многократные обращения в водоканал успехом не увенчались. В коммунальных службах заявляют, что ничем не могут помочь, ведь данный участок им не передан. В городской администрации в свою очередь не могут выделить на устранение аварии бюджетные средства. Однако такое бездействие инстанций вызвало интерес у Следственного комитета: на коммунальщиков и чиновников завели уголовное дело по подозрению в халатности.

Ранее на двухмесячные фекальные озера пожаловались в Астрахани. Запруженными оказались жилые дворы на улицах 1-й и 2-й Дорожной, Александрова и Чигорина. Прочистка засора и установка хомута разливы не прекратили.

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