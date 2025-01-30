Очевидец раскрыл подробности о расправе над тремя российскими лесничими

Убийца молча и без предупреждения стал стрелять по калужским лесничим

Начало событий в новости После расправы черного лесоруба с лесничими в российской деревне возбудили новые дела

Черный лесоруб молча и без предупреждения открыл огонь по калужским лесничим. Подробности инцидента раскрыл РИА Новости замглавы Куйбышевского района Калужской области Сергей Беляй.

По его словам, работники лесничества на служебном автомобиле проезжали мимо дома 64-летнего жителя деревни Усохи. Он их остановил и сразу стал стрелять. Лесничие даже не подозревали, что мужчина представляет угрозу, и не ожидали такого трагического развития событий.

Беляй отметил, что взятые стрелком в заложники молодой парень и женщина после освобождения были в шоке. Почему лесоруб оставил их в живых, он затруднился объяснить. Возможно, пожалел, полагает собеседник агентства.

По факту расправы над тремя лесничими возбуждено четыре уголовных дела по статьям 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»), 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества путем поджога») и 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Эти дела объединены в одно производство с делом, которое было заведено сразу после ЧП по статье 105 («Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности») УК РФ.

Как установили следователи, утром 29 января пятеро сотрудников Куйбышевского лесничества — четверо мужчин и одна женщина — приехали к 64-летнему жителю деревни Усохи для проверки информации о том, что он ведет незаконную рубку деревьев. Однако мужчина открыл по ним огонь из пистолета ТТ. Летальные ранения получили трое мужчин, двух их коллег — мужчину и женщину стрелок увел в дом и сковал наручниками.

После этого черный лесоруб отогнал служебный автомобиль УАЗ и поджег его с телом одной их жертв. Позже он совершил суицид. Прибывшие по вызову о пожаре сотрудники МЧС и полиция освободили заложников.

В СК указали, что лесоруб ранее был судим. В его доме обнаружен арсенал.