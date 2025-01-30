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10:27, 30 января 2025Силовые структуры

После расправы черного лесоруба с лесничими в российской деревне возбудили новые дела

СК возбудил 4 уголовных дела после убийства троих лесничих в Калужской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

По факту расправы над тремя лесничими в деревне Калужской области, совершенной черным лесорубом, возбуждено четыре уголовных дела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Обстоятельства произошедшего квалифицированы по статьям 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»), 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества путем поджога») и 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Эти дела объединены в одно производство с делом, которое было заведено сразу после ЧП по статье 105 («Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности») УК РФ.

Как установило следователи, утром 29 января пятеро сотрудников Куйбышевского лесничества — четверо мужчин и одна женщина — приехали к 64-летнему жителю деревни Усохи для проверки информации о том, что он ведет незаконную рубку деревьев. Однако мужчина открыл по ним огонь из пистолета ТТ. Летальные ранения получили трое мужчин, двух их коллег — мужчину и женщину стрелок увел в дом и сковал наручниками.

После этого черный лесоруб отогнал служебный автомобиль УАЗ и поджег его с телом одной их жертв. Позже он совершил суицид.

Прибывшие по вызову о пожаре сотрудники МЧС и полиция освободили заложников.

В СК указали, что лесоруб ранее был судим. В его доме обнаружен арсенал.

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