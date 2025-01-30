Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:51, 30 января 2025Россия

Военкор рассказал о мести российских военных за мирных жителей Белгородской области

Военкор Коц: Группировка «Север» мстит за мирных жителей Белгородской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы группировки войск «Север» мстят Вооруженным силам Украины (ВСУ) за ставших жертвами удара дрона россиянку и ее двухлетнего сына из населенного пункта Разумное Белгородской области, в качестве мести они выпускают по ВСУ подписанные снаряды. Об этом рассказал российский военкор Александр Коц в Telegram.

Журналист опубликовал снимки барражирующих боеприпасов и артиллерийских снарядов, на которых российские военные перед запуском написали маркерами посвящения мирным жителям: «За ребенка и маму из п. Разумное» и «Zа мать и сына». Предположительно, снаряды и боеприпасы используются в Курской области, где действуют бойцы группировки.

Кроме того, Коц показал кадры, на которых артиллеристы произносят перед залпом те же слова.

Ранее сообщалось, что женщина и ее двухлетний ребенок стали жертвами удара беспилотника по жилому дому в белгородском поселке Разумное. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, внутри также находились еще один несовершеннолетний и его отец, которые получили ранения. Само здание оказалось частично разрушено.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Пентагоне раскрыли детали полета потерпевшего крушение вертолета

      Жители Санкт-Петербурга стали пить в два раза меньше воды

      Швеция выделит Украине самый крупный с 2022 года пакет помощи

      14-летний российский шахматист прокомментировал победу над Карлсеном

      Автобус переехал выпавшую из салона россиянку

      На Украине призвали к прекращению огня

      Военкор рассказал о мести российских военных за мирных жителей Белгородской области

      Два уехавших из России комика пожаловались на статус иноагента

      Медведев призвал выдворять из России мигрантов-наркоманов

      Раскрыты подробности о травившем пассажиров в Москве таксисте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше