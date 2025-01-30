Военкор рассказал о мести российских военных за мирных жителей Белгородской области

Военкор Коц: Группировка «Север» мстит за мирных жителей Белгородской области

Бойцы группировки войск «Север» мстят Вооруженным силам Украины (ВСУ) за ставших жертвами удара дрона россиянку и ее двухлетнего сына из населенного пункта Разумное Белгородской области, в качестве мести они выпускают по ВСУ подписанные снаряды. Об этом рассказал российский военкор Александр Коц в Telegram.

Журналист опубликовал снимки барражирующих боеприпасов и артиллерийских снарядов, на которых российские военные перед запуском написали маркерами посвящения мирным жителям: «За ребенка и маму из п. Разумное» и «Zа мать и сына». Предположительно, снаряды и боеприпасы используются в Курской области, где действуют бойцы группировки.

Кроме того, Коц показал кадры, на которых артиллеристы произносят перед залпом те же слова.

Ранее сообщалось, что женщина и ее двухлетний ребенок стали жертвами удара беспилотника по жилому дому в белгородском поселке Разумное. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, внутри также находились еще один несовершеннолетний и его отец, которые получили ранения. Само здание оказалось частично разрушено.