ВСУ нанесли прицельный удар по скорой помощи в российском регионе

Минздрав сообщил о прицельной атаке ВСУ по машине скорой помощи под Белгородом

В Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли прицельный удар дроном по машине бригады скорой помощи. Об этом сообщил Минздрав России в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, в ночь на 29 января медики выехали на вызов к пострадавшему в результате атаки беспилотника в Грайворонском районе. Пока врачи оказывали помощь, по их транспорту ударил еще один летательный аппарат. В результате автомобиль и находящееся внутри оборудование получили серьезные повреждения. Сами сотрудники бригады не пострадали.