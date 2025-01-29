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16:00, 29 января 2025Россия

ВСУ нанесли прицельный удар по скорой помощи в российском регионе

Минздрав сообщил о прицельной атаке ВСУ по машине скорой помощи под Белгородом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Минздрав России»

В Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли прицельный удар дроном по машине бригады скорой помощи. Об этом сообщил Минздрав России в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, в ночь на 29 января медики выехали на вызов к пострадавшему в результате атаки беспилотника в Грайворонском районе. Пока врачи оказывали помощь, по их транспорту ударил еще один летательный аппарат. В результате автомобиль и находящееся внутри оборудование получили серьезные повреждения. Сами сотрудники бригады не пострадали.

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