Мать и двухлетний ребенок стали жертвами атаки дрона ВСУ на жилой дом в российском регионе

Гладков: Женщина и ребенок стали жертвами атаки дрона в поселке Разумное

Мать и ее двухлетний ребенок стали жертвами атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в поселке Разумное Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в попавшем под удар доме находились еще один ребенок и его отец, которые получили ранения. В данный момент скорая помощь везет их в больницы. «В результате атаки дом частично разрушен. Нужна экспертиза. Дал команду министру строительства Оксане Петровне Козлитиной», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что на месте работают все оперативные службы, а охрану дома осуществляют бойцы самообороны. Информация о последствиях уточняется.

Ранее Гладков сообщил об атаке беспилотников ВСУ на многоквартирный дом в городе Грайворон. В результате оказался ранен мирный житель. Мужчину доставили в больницу с непроникающим ранением грудной клетки.