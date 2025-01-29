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05:44, 29 января 2025Россия

В результате атаки БПЛА в российском регионе ранен человек

Гладков: Один человек ранен в результате атаки БПЛА в Белгородской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Белгородской области ранен один человек, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали многоквартирный дом в городе Грайворон.

«Мужчину с непроникающим ранением грудной клетки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода», — уточнил глава региона. По его словам, пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, в двух квартирах выбиты окна, осколками посечены четыре автомобиля.

Ранее мирный житель получил ранение при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Ясные Зори Белгородского района.

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