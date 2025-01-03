Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на российское село

Губернатор Белгородской области Гладков: при атаке ВСУ ранен мирный житель

Мирный житель получил ранение при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Ясные Зори Белгородского района. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он написал, что россиянина с минно-взрывной травмой и ранением ноги в тяжелом состоянии доставляют в городскую больницу №2 в Белгороде. Мужчине оказывают необходимую помощь, уточнил Гладков.

Глава российского региона также указал, что данные о последствиях атаки уточняются.

Ранее стало известно, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 22 украинских БПЛА над территорией России за ночь. Больше всего беспилотников — десять — было сбито над Брянкой областью. Четыре дрона сбили над Орловской и Ростовской областями, два — над Белгородской и по одному — над Волгоградской и Липецкой областями.