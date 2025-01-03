Над территорией России за ночь сбили 22 беспилотника

Минобороны: над территорией России за ночь были сбиты 22 беспилотника

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией России за ночь. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Больше всего беспилотников — десять — было сбить над Брянкой областью. Четыре дрона сбили над Орловской и Ростовской областями, два — над Белгородской и по одному — над Волгоградской и Липецкой областями.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — говорится в его сообщении.

В последний день 2024 года ВСУ совершили очередную атаку на Брянскую область, однако силы ПВО смогли ее отразить, сбив 19 украинских беспилотников. По словам Богомаза, в ходе атаки пострадавших и разрушений нет, а все цели противника были уничтожены.