Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:02, 3 января 2025Россия

Над территорией России за ночь сбили 22 беспилотника

Минобороны: над территорией России за ночь были сбиты 22 беспилотника
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией России за ночь. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Больше всего беспилотников — десять — было сбить над Брянкой областью. Четыре дрона сбили над Орловской и Ростовской областями, два — над Белгородской и по одному — над Волгоградской и Липецкой областями.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — говорится в его сообщении.

В последний день 2024 года ВСУ совершили очередную атаку на Брянскую область, однако силы ПВО смогли ее отразить, сбив 19 украинских беспилотников. По словам Богомаза, в ходе атаки пострадавших и разрушений нет, а все цели противника были уничтожены.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны подало в суд на МГТУ имени Баумана

      Токаев рассказал о четырехчасовой беседе с Путиным

      В российском регионе при пожаре в автосервисе сгорели пять машин

      Токаев объяснил отправку черных ящиков самолета AZAL в Бразилию

      Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на российское село

      Следователи в Южной Корее приостановили попытку ареста президента

      Над территорией России за ночь сбили 22 беспилотника

      В США раскрыли судьбу Зеленского после окончания конфликта

      В ШОС рассказали о создании собственной валюты

      В США заявили о превращении G7 в посмешище из-за России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше