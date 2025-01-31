Песков опроверг желание России создать альтернативу доллару после угроз Трампа

Песков опроверг намерения стран БРИКС создать новую валюту для замены доллару

Россия и другие страны БРИКС никогда не вели и не ведут речи о создании общей валюты, которая смогла бы потеснить американский доллар на мировом рынке. Таким образом на угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении участниц объединения на уровне 100 процентов ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Глава Белого дома, комментируя многочисленные заявления СМИ по поводу валюты БРИКС, заявил, что никому не позволит угрожать доллару, так что у этой идее нет никаких шансов.

В свою очередь, представитель Кремля предположил, что Трампу нужно подробнее объяснить повестку БРИКС и опровергнуть его заблуждения. По словам Пескова, в объединении говорят только о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят осуществлять инвестиции в третьи страны и взаимные инвестиции.

Осенью 2023 года директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский выразил уверенность, что страны БРИКС обязательно создадут свою валюту. Тогда же замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предсказал, что в 2025 году доллар США лишится своей доминирующей позиции в мире.

В мае прошлого года директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин, к настоящему времени покинувший должность, рассказал, что общую валюту БРИКС могли бы создать из национальных валют. А в июле посол России в Китае Игорь Моргулов утверждал, что переговоры по этому вопросу уже начались.

Остальные участники БРИКС утверждают, что не ведут переговоры о создании альтернативной валюты, а предложения отказа от доллара звучат только от стран, столкнувшихся с серьезными санкциями США.