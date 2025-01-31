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17:36, 31 января 2025Спорт

Отец Большунова прокомментировал его отъезд в Европу

Отец российского лыжника Большунова поддержал решение сына поехать в Европу
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Отец российского лыжника Александра Большунова прокомментировал его отъезд в Европу. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Никаких вопросов по его отъезду не должно быть. Он спортсмен высокого уровня. Он знает, что подходит для его развития. Если взять эту ситуацию, то там и скольжение лучше. Все, что он делает, я считаю правильным», — заявил отец трехкратного олимпийского чемпиона.

Об отъезде Большунова в Европу для тренировок по индивидуальному плану стало известно 30 января. Его тренер Юрий Бородавко отметил, что поездка была согласована с МИД РФ и ЦСКА.

Большунов — трехкратный чемпион Олимпийских игр 2022 года в Пекине. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали.

Ограничения на выступление россиян со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) были наложены в марте 2022 года. С того момента представители России отстранены от международных турниров.

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