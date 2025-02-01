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20:37, 1 февраля 2025Спорт

Миранчук забил дебютный гол за швейцарский клуб

Россиянин Антон Миранчук забил дебютный гол за швейцарский «Сьон»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Daniela Porcelli / Keystone Press Agency / Reuters

Российский полузащитник Антон Миранчук забил дебютный гол за швейцарский клуб «Сьон». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Миранчук отличился в матче 21-го тура чемпионата Швейцарии против «Лугано». Хавбек поразил ворота соперников на 15-й минуте встречи, счет в которой к моменту публикации 1:1.

Ранее главный тренер «Сьона» Дидье Толо заявил, что был недоволен игрой Миранчука. По его мнению, россиянин недостаточно хорошо выполнял свою работу.

Миранчук перешел в «Сьон» 9 сентября. Футболист присоединился к новому клубу на правах свободного агента. Контракт рассчитан на два сезона.

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