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17:20, 1 февраля 2025Спорт

Погибших в авиакатастрофе российских чемпионов мира похоронят в США

Погибших в авиакатастрофе российских тренеров Шишкову и Наумова похоронят в США
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Чемпионов мира в парном катании россиян Евгению Шишкову и Вадима Наумова, погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне, похоронят в США. Об этом сообщила мать спортсмена Ия Наумова, слова которой приводит ТАСС.

Женщина добавила, что тело ее сына до сих пор не нашли. По информации источников РИА Новости, решение о месте похорон принял сын пары, американский фигурист Максим Наумов.

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Пассажирский самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. После столкновения транспортных средства рухнули в реку Потомак.

Кроме Шишковой и Наумова, которые работали в США тренерами, на борту было еще 58 пассажиров и четыре члена экипажа. В частности, с ними летели бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская и восемь юных американских фигуристов.

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