Тренер Большунова объяснил превосходство Европы над Россией для тренировок лыжника

Бородавко объяснил тренировки Большунова в Европе лучшими условиями

Юрий Бородавко, тренер трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова объяснил превосходство Европы над Россией в качестве места для подготовки спортсмена. Его слова приводит Sport24.

По словам специалиста, за рубежом в условиях среднегорья есть круги различной сложности протяженностью от 15 до 30 километров. «А в том месте, где мы сейчас тренируемся, к сожалению, круг только 5 км. В этом плане, конечно, мы сильно проигрываем», -— заявил Бородавко.

Ранее депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова объяснила отъезд Большунова в Европу. По ее словам, сейчас в России нет подходящих условий.

Об отъезде Большунова в Европу для тренировок по индивидуальному плану стало известно 30 января. Бородавко отметил, что поездка была согласована с МИД РФ и ЦСКА.